Metalmania 2018: Emperor pierwszą gwiazdą

Norweska grupa Emperor została ogłoszona headlinerem XXIV edycji Metalmanii. Święto muzyki metalowej odbędzie się 7 kwietnia 2018 r. w Spodku w Katowicach.

Emperor zagra na Metalmanii 2018 /Metal Mind Productions

Przypomnijmy, że 22 kwietnia Metalmania powróciła po dziewięciu latach przerwy. W Spodku wystąpili m.in. Samael, Coroner, Moonspell czy Sodom.

Metalmania 2017 - Katowice, 22 kwietnia 2017 r. 1 11 Po dziewięciu latach przerwy powróciła Metalmania - jeden z najważniejszych festiwali dla fanów ciężkich brzmień. Autor zdjęcia: Grzegorz Celejewski Źródło: 11

Reklama

Impreza pozostaje wierna swojej formule i fani będą mogli zobaczyć najlepszych, różnorodnych pod względem metalowej stylistyki wykonawców.

Główną gwiazdą przyszłorocznej edycji będzie Emperor, który do Polski przyjedzie w ramach trasy, na której Norwegowie świętują 20-lecie swojego opus magnum - "Anthems To The Welkin At Dusk" i to głównie utwory z tego albumu złożą się na specjalny set koncertowy podczas Metalmanii.

Emperor do życia powołany został w 1991 roku w norweskim Notodden z inicjatywy dwojga przyjaciół ze szkoły muzycznej - Ihsahna i Samotha, co rok później zaowocowało wydaniem kultowego już demo "Wrath of the Tyrant". Natomiast pełnowymiarowy, debiutancki album "In the Nightside Eclipse" ukazał się w 1994 roku i do dziś uznawany jest za wyznacznik blackmetalowego nurtu.

Kolejna płyta, "Anthems To The Welkin At Dusk", wydana została 3 lata później i przez magazyn "Terrorizer" uznana została za najlepszą płytę 1997 roku.

Kolejne płyty, "IX Equilibrium" (1999) i "Prometheus: The Discipline of Fire & Demise" (2001) potwierdziły miejsce Emperora w metalowej światowej pierwszej lidze, stąd też powszechne zaskoczenie, gdy grupa zawiesiła swoją działalność. W późniejszych latach formacja kilkukrotnie była reaktywowana, jednak wyłącznie na potrzeby występów na żywo. W 2017 roku Norwegowie będą celebrować na zaledwie kilku koncertach dwudziestą rocznicę wydania swojej drugiej płyty i to właśnie z tej okazji zagrają w katowickim Spodku.