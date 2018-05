Marduk: Koncert w Rzeszowie odwołany. "Rzecz niespotykana"

Zaplanowany na 2 maja koncert szwedzkiej grupy Marduk w Rzeszowie został odwołany. Organizatorzy występu zdradzili, że to efekt nacisków politycznych, które trwały od początku ogłoszenia koncertu.

Pancerna Dywizja z Norrköping we wtorek 1 maja wystąpiła w poznańskim klubie U Bazyla, a dzień później miała zagrać w klubie Life House w Rzeszowie.

Właśnie od tych dwóch koncertów ikona szwedzkiego black metalu rozpoczyna przemarsz przez Europę pod szyldem "March Of Blood And Iron 2018". Do wzięcia udziału w trasie Szwedzi zaprosili norweski Ragnarok i Infernal War - czołowego przedstawiciela polskiej sceny blackmetalowej.

Tymczasem koncert w Rzeszowie został odwołany na kilka godzin przed rozpoczęciem.

"Wydarzyła się rzecz niespotykana. Od początku ogłoszenia koncertu Marduk w Rzeszowie były wywierane na nas i na klub naciski, żeby ten koncert odwołać. Sytuacja zdecydowanie nasiliła się wczoraj i dziś. Klub, tylko dzisiejszego dnia, miał kontrolę Policji a także Sanepidu. W dniu wczorajszym nieznany sprawca włamał się nawet do klubu i ukradł wodomierz i kawałek rury, odcinając klub od bieżącej wody" - czytamy na Facebooku.

"Na tej też podstawie Sanepid wstrzymał działalność klubu LifeHouse (do czasu przywrócenia w klubie wody bieżącej). Klub zrobił wszystko, żeby koncert się odbył (zamówił przenośne toalety, umywalki, zbiornik przeciwpożarowy, a nawet na wszelki wypadek agregat prądotwórczy). Niestety siła nacisków politycznych oraz z różnych urzędów okazała się zbyt duża. Z przykrością musimy odwołać dzisiejszy koncert, mimo że zespoły są w Rzeszowie, a scena jest gotowa. Nigdy w naszej historii nie było takiego natężenia nacisków, pism od adwokatów i kontroli. Nie byliśmy również w stanie przenieść koncertu do innego miejsca, gdyż kontrole pojawiły się dopiero dziś (a woda została odcięta w nocy)" - informują przedstawiciele Massive Music.





Dodajmy, że 22 czerwca odbędzie się premiera płyty "Viktoria".