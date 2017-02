Lindsey Stirling zaprasza na koncert w Krakowie

Amerykańska skrzypaczka, tancerka i kompozytorka Lindsey Stirling w przyszły piątek 24 lutego wystąpi w Tauron Arenie Kraków, a dzień później w poznańskiej Hali MTP.

Lindsey Stirling łączy grę na skrzypcach z tańcem /fot. Nicholas Hunt / Getty Images

W Polsce Lindsey Stirling promować będzie swoją trzecią płytę "Brave Enough", która ukazała się w sierpniu 2016 r.

Lindsey Stirling zaprasza na koncerty w Polsce

Na ostatniej płycie znalazło się sześć utworów instrumentalnych i osiem, w których usłyszeć można głosy m.in. Christiny Perri, Dan + Shay czy Lecrae.

30-letnia obecnie Amerykanka międzynarodowy rozgłos zdobyła w 2010 r. w "America's Got Talent", w którym dotarła do ćwierćfinału. W programie określano ją mianem "skrzypaczki hiphopowej", w swojej twórczości sięga po wiele inspiracji - od country po dubstep. Do niezwykle szybkiego rozwoju jej kariery przyczyniła się również jej aktywność w internecie i regularnie uaktualniany kanał w serwisie YouTube.

We wrześniu 2012 roku Stirling wydała swój debiutancki album - "Lindsey Stirling". Sukces tej płyty oraz rosnąca popularność w Stanach Zjednoczonych i Europie spowodowały, że zainteresował się nią menedżment Lady Gagi (Atom Factory). Stirling, która wcześniej odmawiała współpracy wielu menedżerom, zdecydowała się podpisać z nimi umowę. Na początku 2012 roku płyta "Lindsey Stirling" pokryła się złotem również w Polsce.

W 2014 ukazał się kolejny album - "Shatter Me", na którym możemy usłyszeć charakterystyczne dla Stirling połączenie muzyki klasycznej i elektroniki z animacją i baletem.