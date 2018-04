"Lato #naMAXXXa" po raz drugi: Sławomir i Agnieszka Chylińska w Gorlicach na start

W następny weekend 5-6 maja w ramach Dni Gorlic rozpocznie się druga edycja wakacyjnej akcji "Lato #naMAXXXa".

Kajra i Sławomir wystąpią w Gorlicach w rakach akcji "Lato na MAXXXa" AKPA

Podczas pierwszej edycji akcji "Lato #naMAXXXa" w 2017 r. podczas plenerowych koncertów występowali m.in. Natalia Szroeder, Kamil Bednarek, Wilki, Lady Pank, Mateusz Ziółko, Varius Manx i Kasia Stankiewicz, Lanberry, Video, Szymon Chodyniecki oraz Monika Lewczuk.

Tegoroczną odsłonę zainaugurują odbywające się na Stadionie OSiR Dni Gorlic.

5 maja gwiazdą będzie Agnieszka Chylińska (godz. 21:00), a na scenie wystąpi również Agata Sobocińska (godz. 19:00) oraz uczestnicy przeglądu twórczości gorlickiej młodzieży (od godz. 15:00).

Jurorka "Mam talent" we wrześniu 2016 r. niespodziewanie wydała nową płytę "Forever Child", która przyniosła wielki przebój "Królowa łez" (ponad 55 mln odsłon). Album znalazł się na trzecim miejscu bestsellerów w 2016 r.



Agata Sobocińska to młoda wokalistka muzyki pop, która zadebiutowała 2017 r. albumem "Już na zawsze". W dorobku ma występy przed m.in. Anią Wyszkoni, Kamilem Bednarkiem, Agnieszką Chylińską, Patrycją Markowską, Kayah i Andrzejem Piasecznym.

W niedzielę 6 maja publiczność usłyszy wykonawców ze sceny disco polo - wystąpią Rompey (godz. 18:00) i Exelent (godz. 19:00), a gwiazdą będzie "król rock polo" Sławomir (20:30). Od godz. 15:00 rozpocznie się konkurs przeglądu twórczości gorlickiej młodzieży.

Największe przeboje (po kilka-kilkanaście mln odsłon) Rompeya to m.in. "Passerati", "Mała, ty już nie pij", "Uderzamy w tan" (gościnnie Letni, Chamski Podryw) i "Być jak Zenek".

Podobnymi wynikami może się pochwalić Exelent z piosenkami "Najpiękniejsza", "Zadziera nosa", "Poczuła miętę" i "Ciało bomba".

Gwiazdą wieczoru będzie bez wątpienia Sławomir, czyli muzyczne alter ego aktora Sławomira Zapały, który w dorobku ma role w m.in. serialach "Blondynka", "Hotel 52", "Piąty stadion" i "Prosto w serce".

Absolwent krakowskiej PWST zagrał też w m.in. "Karol. Człowiek, który został papieżem", "Jan Paweł II", "Heli w opałach", "33 scenach z życia", "Popiełuszko. Wolność jest w nas", "Ojcu Mateuszu", "Listach do M." (wszystkie trzy części), "Czasie honoru", "Tajemnicy Westerplatte", "Na dobre i na złe" czy "Jestem mordercą". Wszystko to jednak role w najlepszym przypadku mocno drugoplanowe, lub wręcz epizodyczne.

Jako "gwiazda rock polo" o pseudonimie Sławomir zadebiutował w Dzień Kobiet 2014 r. To wtedy premierę miał utwór "Megiera", a Sławomir pokazał swoje nowy wizerunek - charakterystyczny wąs, zaczeska na głowie czy bujne owłosienie na klacie, Volkswagen Golf 3, a także powiedzonka "Cześć tu Sławomir" i "czuć piniądz". U jego boku pojawiła się też od razu żona Kajra (studiująca o rok wyżej na PWST Magdalena Kajrowicz znana z seriali "M jak miłość", "Na krawędzi" i "Chichot losu").

Doświadczenia aktorskie pomogły rozkręcić muzyczną karierę Sławomira. Do teledysku "Megiera" (ponad 42 mln odsłon) wokalista zaprosił Ewę Kasprzyk (rola tytułowej "Megiery"), Witolda Dębickiego, Lecha Dyblika i Krzysztofa Kiersznowskiego.

- Piszesz hit. Robisz teledysk z tłustym budżetem z gwiazdami, wrzucasz na YouTuba i już - mówił Interii Sławomir o przepisie na sukces jeszcze w połowie 2015 r.



Wówczas premierę miał drugi singel "Ni mom hektara" (ponad 18 mln). Kolejnym była "Aneta" nagrana z zespołem Vox (ponad 17 mln).



Szybko okazało się, że Sławomir zaczął podbijać nie tylko internet, ale także telewizje. Jesienią 2016 r. wokalista wziął udział w "Tańcu z gwiazdami" (wówczas na świat przyszedł jego syn Kordian), a wiosną 2017 r. w programie "Twoja twarz brzmi znajomo".

W kwietniu 2017 r. - dzięki wsparciu internautów, którzy przekazali wokaliście ponad 50 tys. zł - ukazał się debiutancki album zatytułowany po prostu "The Greatest Hits", który promował singel "Miłość w Zakopanem". To właśnie do tego nagrania bawili się piłkarze w szatni po zwycięstwie nad Czarnogórą, które dało Orłom Adama Nawałki awans na mistrzostwa świata, które w 2018 r. odbędą się w Rosji.

Szaleństwo na punkcie "gwiazdy rock polo" jeszcze wzrosło po Sylwestrze Marzeń z Dwójką w Zakopanem. To tam Sławomir z Kajrą zaśpiewał swój przebój "Miłość w Zakopanem", który obecnie może się pochwalić wynikiem ponad 144 mln odsłon. Na fali popularności występu w Zakopanem został prowadzącym nowego muzycznego show TVP - "Sławomir - Big Music Quiz". Za udział w tym programie ma otrzymać ponad 450 tys. zł.



19 marca, w dniu 35. urodzin Sławomira premierę miał teledysk do utworu "Ty mała znów zarosłaś". Od tego czasu klip został już odtworzony ponad 32 mln razy, stając się trzecim najpopularniejszym wideo w dorobku wokalisty.

Gorlice to stolica Beskidu Niskiego, gdzie przenikały się kultury Pogórzan, Łemków i Bojków. To na Ziemi Gorlickiej w XIX wieku nastąpił rozkwit przemysłu naftowego. Tu w 1853 roku Ignacy Łukasiewicz skonstruował pierwszą w świecie uliczną lampę naftową. Tutaj rozegrała się wielka Bitwa pod Gorlicami w 1915 roku, która zakończyła się zwycięstwem państw centralnych, przełamaniem frontu, ale też ogromnymi zniszczeniami. O wydarzeniach przypominają przepiękne w swej architekturze cmentarze wojenne.

Gorlice są atrakcyjną bazą wypadowa na turystyczne szlaki Magurskiego Parku Narodowego, parków krajobrazowych, zabytkowych kościołów i cerkwi wpisanych na listę UNESCO, średniowiecznego Biecza oraz uzdrowisk w Wysowej Zdroju i Wapiennem. Na chętnych czekają trasy rowerowe, wyciągi narciarskie i trasy biegowe, wczasy w Stadninie Koni Huculskich "Gładyszów", żeglowanie lub pływanie na sztucznym zalewie Klimkówka. Spragnieni sportowych emocji znajdą dla siebie chociażby Bieg Sylwestrowy czy Weekend Naftowy. Miłośników muzyki elektronicznej przyciąga coroczny festiwal "Ambient", a wielbicieli dobrej książki Festiwal im. Zygmunta Haupta.