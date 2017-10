Kasia Moś przed Imany w Krakowie

17 października w Tauron Arenie Kraków przed francuską wokalistką Imany zaśpiewa Kasia Moś, reprezentantka Polski na tegorocznej Eurowizji.

Imany, obok Zaz, jest uważana za jedno z największych objawień francuskiej sceny ostatnich lat. Jej muzyka określana jest jako połączenie akustycznego folku oraz soulowego bluesa.

Młodziutka Francuzka do Paryża trafiła prosto z Nowego Jorku, gdzie odnosiła sukcesy jako modelka. Po przeprowadzce do Europy wybrała jednak drogę muzyczną i błyskawicznie oczarowała kontynent swoim zjawiskowym głosem. Już pierwszy album wokalistki, "The Shape of a Broken Heart", wydany w 2011 roku, pokrył się platyną we Francji, Grecji i Polsce. Podobnym sukcesem cieszyły się single "You Will Never Know" czy "Don't Be So Shy" z drugiej płyty.

W 2016 r. wokalistka wydała również EP-kę "There were tears", którą promował singiel o tym samym tytule. W sierpniu 2016 r. ukazał się najnowszy album Imany, "The Wrong Kind Of War". Oprócz nowych kompozycji na płycie znalazły się trzy utwory, które poznaliśmy przy okazji minialbumu "There Were Tears". Pojawił się tam również międzynarodowy przebój "Don't Be So Shy" zremiksowany przez duet Filatov & Karas.

Imany po raz kolejny wystąpi w Polsce w październiku, dając koncerty w Warszawie (Torwar, 15 października), Poznaniu (Hala nr 2 MTP, 16 października) i Krakowie (Tauron Arena Kraków, 17 października).

W tym ostatnim mieście poprzedzać ją będzie Kasia Moś, reprezentantka Polski na Eurowizji 2017. W Kijowie 30-letnia wokalistka awansowała do finału, lecz tam z piosenką "Flashlight" zajęła 22. miejsce.

Kasia Moś ma w dorobku m.in. finał trzeciej edycji "Must Be The Music" (już na etapie castingów juror Adam Sztaba typował Kasię do grona faworytek programu), Festival Carpathia Rzeszów 2015 (I miejsce), Spring Break 2015 w Poznaniu, występy z zespołem Pussycat Dolls Burlesque Revue (obok Kelly Osbourne i Carmen Electry) i na festiwalu w Opolu 2015 (wraz z grupą The Chance wokalnie zapowiadała kolejne występy).

Współpracowała także z orkiestrą AUKSO (dowodzoną przez jej ojca, dyrygenta Marka Mosia), przy nagraniu płyty Pawła Mykietyna "Pasja Świętego Marka", Grzechem Piotrowskim, Borysem Szycem, grupą hiphopową Bezimienni, czy projektem Kuba Płucisz i Goście (Przystanek Woodstock 2015). Zagrała jedną z głównych partii w światowej prapremierze musicalu "Król Lear" Pawła Mykietyna, która odbyła się na Festiwalu Sacrum Profanum w Krakowie. Jej wokaliza do kompozycji Wojciecha Kilara trafiła do filmu Krzysztofa Zanussiego "Obce ciało".

W dorobku ma płytę "Inspination" z października 2015 r. Obecnie pracuje nad nowym materiałem, jednocześnie występując w telewizyjnym programie "Twoja twarz brzmi znajomo".

