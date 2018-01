Kamasi Washington na dwóch koncertach w Polsce

Kamasi Washington wraca do Polski na dwa koncerty. Muzyk wystąpi 22 maja w krakowskim klubie Studio i 24 maja w warszawskiej Stodole.

Kamasi Washington ponownie wystąpi dla polskiej publiczności /materiały prasowe

Kamasi Washington na swoim koncie ma współpracę zarówno z jazzowymi legendami jak Wayne Shorter czy Herbie Hancock, jak i raperami (Snoop Dogg, Kendrick Lamar), a także artystami eksperymentującymi z muzyką nie dającą się zaszufladkować w jednym gatunku, takimi jak Thundercat czy Flying Lotus.

Reklama

Gdy w 2015 roku Kamasi Washington wydał swój album "The Epic", natychmiast ruszył w drogę ścieżką progresywnej muzyki improwizowanej, która otworzyła drzwi do nowych odbiorców doświadczających muzyki, której nie słyszeli nigdy wcześniej. Ta 172-minutowa odyseja, przygotowana z jego dziesięcioosobowym zespołem, naznaczonym wpływami hip hopu, muzyki klasycznej i R&B, dała młodemu saksofoniście możliwość przekraczania barier, nadających zupełnie nowe znaczenie muzyce jazzowej. Album "The Epic" został przyjęty z niezwykłym entuzjazmem, zbierając nagrody za najlepszy album roku, wśród których były American Music Prize i Gilles Peterson Worldwide.

"Harmony Of Difference" z 2017 roku, przyniósł pierwszą nową muzykę Washingtona od czasu gorąco przyjętego debiutu. Przynoszący sześcioczęściową suitę album, bada filozoficzne możliwości muzycznej techniki, znanej jako kontrapunkt, którą Washington definiuje jako sztukę równoważenia podobieństw i różnic, by stworzyć harmonie pomiędzy odrębnymi melodiami. Suita Washingtona przynosi elementy wizualne, z muzyką przedstawioną w formie żarliwego jazzu. Każda z pięciu pierwszych części suity, stanowi odrębną kompozycję. Szósta, "Truth", łączy wszystkie pięć w jedną całość. Echem tej fuzji jest także pięć obrazów siostry artysty, Amani Washington, skupiających się na surowych kształtach i kolorach, także zainspirowanych konkretnymi fragmentami suity. Amanti złożyła je wszystkie w jedną całość, z czego powstał szósty obraz, będący abstrakcyjnym wyobrażeniem ludzkiej twarzy.

Clip Kamasi Washington Truth

Spełnianie przeznaczenia Washingtona rozpoczęło się gdy miał 13 lat, gdy wziął do ręki tubę swojego ojca i zaczął grać "Sleeping Dancer Sleep On" Wayne'a Shortera, mimo że nigdy nie miał wcześniej w rękach saksofonu, ani nie wiedział, jak na nim grać. Później zajął miejsce saksofonisty tenorowego w Academy of Music and Performing Arts w Alexander Hamilton High School, a także założył swój własny zespół - Young Jazz Giants - z pianistą Cameronem Gravesem, basistą Thundercatem i perkusistą Ronaldem Brunerem Jr.

Washington otrzymał stypendium na University of California w Los Angeles, gdzie studiował etnomuzykologię. Pierwszy album z Young Jazz Giants nagrał latem, gdy był na pierwszym roku studiów. Album pokazał muzyczną dojrzałość, będącą poza zasięgiem rówieśników, definiując nowe brzmienie jazzu. Po ukończeniu drugiego roku w UCLA, Washington pojechał w pierwszą krajową trasę po zachodnim wybrzeżu z hiphopową legendą, Snoop Doggiem, gdzie występował u boku najbardziej utalentowanych młodych muzyków w kraju. W tym samym roku dołączył do orkiestry Geralda Wilsona, jednego z jego największych muzycznych idoli.