Jason Mraz wraca do Polski. Wystąpi w Warszawie

​Po ostatnim, wyprzedanym występie Jason Mraz wraca do Polski. 13 marca zagra specjalny akustyczny koncert w Teatrze Polskim w Warszawie.

Jason Mraz zagra w stolicy /Jemal Countess / Getty Images

Jason Mraz w Polsce znany jest przede wszystkim z albumu "We Sing. We Dance. We Steal Things.", z którego pochodzą single "I'm Yours" i "I Won't Give Up". Utwory przyniosły muzykowi sześć nominacji i dwie nagrody Grammy, nagrody Teen Choice i People’s Choice, a przede wszystkim wyprzedane koncerty na całym świecie, włącznie z kultowymi miejscami jak Hollywood Bowl, Madison Square Garden, czy londyńska 02 Arena.

Reklama

Jason Mraz oprócz niepodważalnego talentu muzycznego pochwalić się może również innymi pasjami - fotografią, tworzeniem filmów, ale przede wszystkim ogromnym zaangażowaniem społecznym. Artysta jest znany ze wspierania środowisk LGBT, czy udziału w organizowaniu pomocy dla krajów afrykańskich. Jak sam podkreśla - muzyka dała mu szansę dotarcia do miejsc i ludzi, których nigdy by bez niej nie spotkał i na których bez niej nie miałby szansy wpłynąć.

Muzycznie Mraz, oprócz światowego sukcesu i serii wyprzedanych koncertów, na koncie ma występy z The Rolling Stones, Bobem Dylanem, Allanis Morissette, Jamesem Bluntem czy Jamesem Morrisonem, a także aż sześć długogrających albumów, kilkanaście EP-ek i singli.