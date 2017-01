Jamie Cullum wystąpi na finał Bielskiej Zadymki Jazzowej

Jamie Cullum zagra na zakończenie tegorocznej edycji Bielskiej Zadymki Jazzowej. Brytyjski muzyk wystąpi 26 lutego w Katowicach.

Jamie Cullum zagra w Katwoicach /Sascha Steinbach / Getty Images

Tegoroczna edycja Bielskiej Zadymki Jazzowej potrwa od 20 do 26 lutego. Koncerty w ramach wydarzenia odbywać się będą w Bielsku-Białej i Katowicach.

Na finał festiwalu wystąpi Jamie Cullum, który zagra w sali NOSPR w Katowicach razem z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia.

Jamie Cullum to muzyk jazzowy, pianista, gitarzysta i perkusista, laureat nagrody Grammy i dwóch Złotych Globów. Wykonuje własne kompozycje, jak i covery innych wykonawców, sięga w różne muzyczne regiony, z tego też powodu jego muzyka określana jest często jako jazz/pop lub crossover. Jednym z najpopularniejszych coverów, jakich podjął się Cullum jest jego wersja utworu Rihanny "Don't Stop The Music". Cullum czerpie inspiracje z wielu różnych gatunków muzycznych, dzięki temu jego muzyka jest bardzo eklektyczna, choć mocno zakorzeniona w jazzie.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jamie Cullum Don't Stop The Music

Swój pierwszy album "Heard It All before" nagrał w wieku 19 lat. W sumie na koncie ma siedem albumów, które sprzedały się w milionach egzemplarzy na całym świecie. W 2003 roku Cullum został nagrodzony w kategorii jazzowej przez BBC, jako najlepsza wschodząca gwiazda. W tym samym roku magazyn "More" przyznał mu tytuł osobowości roku. W 2005 roku został nominowany w dwóch kategoriach do BRIT Awards oraz w jednej do Grammy. Rok ten przyniósł mu nagrodę słuchaczy Radia 2 BBC za najlepszego wykonawcę. W 2009 roku otrzymał nominację do Złotego Globu za kompozycję "Gran Torino" z filmu Clinta Eastwooda.

Cullum jest określany nadzieją muzyki jazzowej, a według danych BBC, najpopularniejszym brytyjskim muzykiem jazzowym w historii. Nazywa się go "bijącym sercem jazzu", "Beckhamem jazzu" oraz "Sinatrą w trampkach".

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia pełni rolę ambasadora kulturalnego reprezentującego Polskę na międzynarodowej scenie artystycznej. Zespół zrealizował ponad 200 nagrań dla wielu renomowanych wytwórni, występował niemal we wszystkich krajach Europy, a także na innych kontynentach, współpracując z wieloma znakomitymi dyrygentami, solistami i kompozytorami.

Zadymka to festiwal organizowany przez środowisko artystyczne skupione wokół Stowarzyszenia Sztuka Teatr. W organizację imprezy zaangażowani są bielscy aktorzy, muzycy, plastycy, fotograficy, dziennikarze przy wsparciu lokalnego samorządu, sponsorów i partnerów festiwalu. Dyrektorem festiwalu jest aktor i reżyser, Jerzy Batycki.

Szczegółowy program festiwalu znajduje się tutaj.