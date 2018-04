Gitarowy Rekord Guinessa: Szczegóły Thanks Jimi Festival 2018 we Wrocławiu

Tradycyjnie 1 maja na wrocławskim Rynku spotkają się gitarzyści nie tylko z Polski, by próbować pobić Gitarowy Rekord Guinessa.

Do pobicia aktualnego Gitarowego Rekordu Guinessa potrzeba dokładnie 7357 gitarzystów /PAWEL RELIKOWSKI / POLSKA PRESS / East News

W tym roku Największa Gitarowa Orkiestra Świata pod dyrekcją Leszka Cichońskiego zagra tradycyjnie 1 maja w sercu Wrocławia już po raz szesnasty. Do pobicia ustanowionego w 2016 roku Gitarowego Rekordu Guinnessa potrzeba dokładnie 7357 gitarzystów, wspólnie grających nieśmiertelne "Hey Joe" Jimiego Hendrixa.

Wideo Gitarowy Rekord Guinessa pobity (TVN24/x-news)

Reklama

Tegoroczna edycja Gitarowego Rekordu Guinnessa rozpoczęła się 30 kwietnia "Światowym Dniem Krasnoludka z Gitarą".

"Co roku staramy się wprowadzić dodatkowy wątek do Gitarowego Rekordu Guinnessa, który urozmaici nasz festiwal i jednocześnie przyciągnie do Wrocławia nowych fanów gitarowego grania. W roku 2014 były to Gitarowe Rodziny, w 2015 Dziewczyna z Gitarą, a w tym roku przyszedł czas na grające dzieciaki. Osiągnięty we Wrocławiu pułap 7356 gitar jest trudny do przekroczenia bez wsparcia sił 'nadprzyrodzonych' - zatem cała nadzieja w krasnalach i dzieciach" - zapowiadał Leszek Cichoński, dyrektor artystyczny Thanks Jimi Festival.

1 maja fanów gitarowego grania, jak zwykle, wspierać będą znakomici polscy i zagraniczni muzycy: LeBurn Maddox, Andrzej Nowak (TSA), Ryszard Sygitowicz (Perfect), Wojtek Hoffmann (Turbo), Sebastian Riedel (Cree), Paweł "Drak" Grzegorczyk (Hunter), skrzypek Michał Jelonek (Hunter), Grzegorz Markowski (wokalista Perfectu), Jakub Żytecki oraz Michael Molenda, redaktor naczelny amerykańskiego magazynu "Guitar Player".

Ryszard Riedel (1956-1994) 1 15 Ryszard Henryk Riedel urodził się 7 września 1956 r. w Chorzowie jako drugie dziecko Małgorzaty i Jana Riedlów. Od najmłodszych lat zdradzał talent do sztuk plastycznych, uchodził za zdolnego rysownika. Zaczytywał się także w książkach o Indianach i Dzikim Zachodzie. Nigdy nie pobierał lekcji śpiewu. Edukację szkolną zakończył na siódmej klasie szkoły podstawowej. Autor zdjęcia: fot. Robert Król Źródło: Reporter 15

Wśród zaplanowanych na ten dzień koncertów i wydarzeń specjalnych znalazł się także projekt Viva Santana - nowy pomysł Leszka Cichońskiego i Jose Torresa z największymi przebojami Carlosa Santany, wspomnienie o Ryszardzie Riedlu - koncert upamiętniający twórczość legendarnego wokalisty zespołu Dżem w wykonaniu Sebastiana Riedla i zespołu Cree, występ zespołu Złe Psy, wspólne wykonanie "Nie płacz Ewka" z pomocą Grzegorza Markowskiego czy występ Łukasza Łyczkowskiego znanego z ostatniej edycji programu "The Voice of Poland".

Natomiast wieczorem w Hali Stulecia w ramach koncertu gwiazd, który rozpoczyna wrocławska 3-Majówkę zobaczymy legendę thrash metalu - zespól Kreator, hardrockową supergrupę - The Dead Daises, Sinfonity - światowej sławy orkiestrę symfoniczną gitar elektrycznych z Hiszpanii oraz trzy cenione polskie składy - Lao Che, Perfect oraz Hunter.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Przystanek Woodstock: The Dead Daisies INTERIA.PL

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Fragment koncertu The Dead Daisies podczas 22 Przystanku Woodstock WOŚP

Aby zagrać na Gitarowym Rekordzie Guinnessa wystarczy mieć gitarę i znać pięć podstawowych akordów C/G/D/A/E, potrzebnych do zagrania utworu "Hey Joe" Jimiego Hendrixa. Gitarowa impreza rozpoczyna się 1 maja na wrocławskim Rynku o godz. 10:00. Największą gitarową orkiestrę na świecie poprowadzi pomysłodawca imprezy, Leszek Cichoński.



Oto szczegółowa rozpiska:



11.00 - Andrzej Nowak - Złe Psy

12.00 - Sebastian Riedel i Cree

14.00 - próba generalna "Hey Joe" - obecność obowiązkowa

16.00 - bicie Gitarowego Rekordu Guinnessa.