Festiwal Legend Rocka 2017: ARW pierwszą gwiazdą

13 lipca na Festiwalu Legend Rocka zagra grupa ARW tworzona przez byłych muzyków Yes.

Festiwal Legend Rocka odbywa się w Dolinie Charlotty w Strzelinku (między Słupskiem a Ustką). Poznaliśmy pierwszą gwiazdę 11. edycji.

13 lipca zagra ARW. Pod tą nazwą kryje się zespół tworzony przez byłych muzyków Yes - Jona Andersona (wokal), Trevora Rabina (gitara) i Ricka Wakemana (klawisze).

Formacja nabrała kształtu pod koniec 2016 r., gdy po 25 latach przerwy od trasy "Union Tour" siły połączyli wspomniani wyżej muzycy (nigdy nie pracowali razem nad studyjnym materiałem). Swój repertuar koncertowy oparli na bogatym materiale Yes (m.in. "And You And I", "Heart Of The Sunrise", "Perpetual Change", "Roundabout", "Hold On", "Changes" i "Rhythm Of Love").

Skład ARW uzupełniają basista Lee Pomeroy i perkusista Lou Molina III (m.in. Cock Robin, zespół Trevora Rabina).

W poprzednich latach w Dolinie Charlotty na Festiwalu Legend Rocka wystąpili m.in. Robert Plant, Santana, ZZ Top, Bob Dylan, Ian Anderson (Jethro Tull), Deep Purple, Whitesnake, Mike & The Mechanics, Alice Cooper, John Mayall, Paul Rodgers, Marillion, Uriah Heep, Thin Lizzy, Robbie Krieger i Ray Manzarek (The Doors), Saxon, UFO, Fish, Colosseum, Alvin Lee (eks-Ten Years After), Jack Bruce (Cream), Suzi Quatro, Arthur Brown, Eric Burdon, Procol Harum, Wishbone Ash, The Yardbirds, Slade, T.Rex, Budgie, Sweet, Nazareth, Ten Years After i Bonnie Tyler.