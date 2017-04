Epica wraca do Polski

W listopadzie symfometalowa grupa Epika z Holandii ponownie odwiedzi nasz kraj.

Epica powraca do Polski /fot. Tim Tronckoe /

Po koncercie w warszawskiej Progresji pod koniec stycznia (w towarzystwie niemieckiego Powerwolf), podopieczni Nuclear Blast Records wystąpią tym razem w krakowskim klubie Studio. Impreza odbędzie się 9 listopada w ramach europejskiej "The Ultimate Principle Tour", na której Epica nadal promować będzie swój ostatni album "The Holographic Principle" z 2016 roku.

"Po udanej trasie z Powerwolf, nie mogliśmy się już doczekać kolejnych wojaży po Europie! Wracamy do was jesienią z całą mocą. Czekają na was pełnia produkcja i wyborny skład trasy" - powiedziała Simone Simons, wokalistka Epiki.

A skoro o składzie trasy mowa, dodajmy, że u boki Epiki zobaczymy holenderską formację Vuur, nową grupę Anneke Van Giersbergen, byłej wokalistki The Gathering (w szeregach Vuur odnajdujemy także muzyków kojarzonych m.in. z zespołami Stream Of Passion i Gorefest).

Skład trasy uzupełni zaś tunezyjsko-francuska grupa Myrath, w której progresywnym metalu czuć wyraźne wpływy bliskowschodniej muzyki ludowej.



Warto również przypomnieć, że Epika będzie jedną z gwiazd Czad Festival w Straszęcinie (23-27 sierpnia).



Teledysk do singlowego "Edge Of The Blade" Epiki z albumu "The Holographic Principle" możecie zobaczyć poniżej:

Clip Epica Edge Of The Blade

