Drums Fusion 2018: Szczegółowy plan festiwalu

Poznaliśmy dokładny program tegorocznej edycji perkusyjnego festiwalu Drums Fusion, który odbędzie się na przełomie maja i czerwca w Bydgoszczy.

Wszystko zaczęło się w 2007 roku, kiedy Miejski Ośrodek Kultury w Bydgoszczy, zainspirowany wielkimi sukcesami bydgoskich muzyków, jak i odnosząc się do odbywającego się w latach 80. Międzynarodowego Forum Perkusyjnego, gdzie występowała czołówka nie tylko polskich profesorów perkusji, postanowił wykorzystać ich potencjał i zorganizować cykl koncertów promujących ich osiągnięcia. Tak powstał festiwal Drums Fusion.

Jedną z gwiazd tegorocznej edycji (28 maja - 2 czerwca) będzie fińska grupa Apocalyptica z Mikko Sirénem na bębnach.

Podczas festiwalu zagra też jeden z najsłynniejszych muzyków jazzowych na świecie - Jan Garbarek. Znakomity saksofonista z Norwegii wystąpi ze swoją Jan Garbarek Group, ze słynnym perkusistą Trilokiem Gurtu w składzie.

Pośrodku rzeki Brdy na Starym Mieście w Bydgoszczy wystąpi też Terry Bozzio grający na największym zestawie perkusyjnym na świecie. Całość uzupełnią warsztaty na Forum Perkusyjnym oraz uliczna Drums Parade.

Terry Bozzio, znany ze współpracy z Frankiem Zappą, Jeffem Beckiem, zespołami UK, Duran Duran, Korn i z docenionych przez krytyków solowych przedsięwzięć, uczcił wydanie płyty ęTerry Bozzio Composer Series", ruszając w europejską trasę. "Terry Bozzio - An Evening of Solo Drum Music" to intensywne, energetyczne i klimatyczne muzyczne doznanie z największym nastrojonym zestawem perkusyjnym świata w roli głównej.

67-letni Amerykanin sam akompaniuje sobie na bębnach basowych, równocześnie wyczarowując melodyjne solo na nastrojonych tomach. Czerpiąc z jazzu, muzyki klasycznej czy etnicznych brzmień perkusyjnych z różnych stron świata, znajdzie w swoich utworach miejsce zarówno na klasyczne struktury, klimatyczne efekty perkusyjne, ambientowe elektroniczne loopy, jak i na mocne, podrywające publikę z foteli uderzenie.

Koncert Terry'ego to długi wieczór solowego bębnienia, podczas którego usłyszymy zarówno utwory z wielu lat działalności tej perkusyjnej legendy, jak i improwizacje.

Wspomniany album "Terry Bozzio Composer Series", został wydany w Japonii jesienią 2015 roku, a europejskiej premiery doczekał się na początku 2017 roku. Zawiera 59 kompozycji i 59 odpowiadających im obrazów na czterech płytach, a także nagranie koncertowe, wywiad i zapis strojenia zestawu wraz z książką, a wszystko to w opakowaniu wielkości płyty winylowej.

W poprzednich latach na Drums Fusion w Bydgoszczy pojawili się m.in. Ian Anderson Paice (m.in. Deep Purple, Paul McCartney, George Harrison), Steve Lombardo (eks-Slayer), Manu Katché (m.in. Peter Gabriel, Sting), Cindy Blackman Santana (żona Carlosa Santany współpracująca także z Lennym Kravitzem), Michał Urbaniak, Urszula Dudziak i John R. Beck (Yoko Ono i Bobby McFerrin).

Oto szczegółowy program Drums Fusion 2018:



28.05 - poniedziałek



10.00-17.00 - Międzynarodowe Forum Perkusyjne (MCK/AKADEMIA MUZYCZNA)

19.00 - recital wykładowców Forum (MCK)



29.05 - wtorek

10.00-17.00 - Międzynarodowe Forum Perkusyjne (MCK/AKADEMIA MUZYCZNA)

w trakcie: podsumowanie MFP i masterclass Terry’ego Bozzio (MCK)

19.00 recital wykładowców Forum (MCK)



30.05 - środa

10.00-17.00 - Forum Perkusyjne (MCK/AKADEMIA MUZYCZNA)

19.00 - koncert Jan Garbarek Group feat. Trilok Gurtu (Opera Nova)

31.05 - czwartek

19.00 - koncert Ikony Polskiego Jazzu (MCK)

1.06 - piątek

17.00 - 21.00 - Warsztaty perkusyjne Drums Fusion (Wyspa Młyńska)

18.00 - Parada Perkusyjna (Stary Rynek - Mostowa - Focha - Wyspa Młyńska)

20.00 - Finał Parady Perkusyjnej (Wyspa Młyńska)

21.30 - koncert plenerowy Terry Bozzio i największa perkusja świata (półwysep przy Jazie Farnym naprzeciwko bulwaru nad Brdą)

2.06 - sobota

21.30 - koncert APOCALYPTICA (Wyspa Młyńska) - otwarcie bramek o 19.00.