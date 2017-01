David Garrett powraca do Polski na trzy koncerty

Niewiele ponad miesiąc po pierwszym koncercie Davida Garretta w Polsce pojawia się informacja, że "najszybszy i najprzystojniejszy skrzypek świata" powróci do naszego kraju. I to od razu na trzy występy!

David Garrett ma wielu fanów w Polsce /fot. Krzysztof Szymczak/Polska Press /East News

Przypomnijmy, że David Garrett 10 grudnia 2016 r. wystąpił w Atlas Arenie w Łodzi. Koncert odbył się w ramach trasy "EXPLOSIVE Live! Tour" promującej album "Explosive". "Energetyczna, niezwykła, poruszająca" - mówił o tej płycie sam muzyk.

Clip David Garrett Explosive

Reklama

Entuzjazm polskich fanów sprawił, że właśnie ogłoszono kolejne trzy koncerty Garretta w naszym kraju. Skrzypek zagra pod koniec października w Krakowie (25.10, Tauron Arena), Warszawie (26.10, Torwar) oraz Gdańsku/Sopocie (27.10, Ergo Arena).



Wirtuoz skrzypiec przyszedł na świat w 1980 r. w Akwizgranie (Niemcy), jako syn amerykańskiej prima baleriny i niemieckiego prawnika. Naukę gry na skrzypcach rozpoczął w wieku czterech lat. Rok później wygrał swój pierwszy konkurs, a jako siedmiolatek zadebiutował przed dużą publicznością. W wieku 13 lat podpisał kontrakt z czołową wytwórnią klasyczną Deutsche Grammophon.

W 1999 roku, będąc u szczytu swojej kariery, David Garrett zadecydował o porzuceniu kariery skrzypka klasycznego i przeniesieniu się do Nowego Jorku. W Stanach Zjednoczonych rozpoczął naukę w szkole Julliard School Of Music, studiując pod kierunkiem Itzhaka Perlmana.

"Grając szczerze, spektakularnie i wyraziście oczarował nas jako skrzypek już w czasach, gdy mieliśmy przyjemność go uczyć. Odkryliśmy jego nadzwyczajny dar i niezwykły talent" - przyznał Eric Ewazen, jeden z ówczesnych nauczycieli Garretta.

Po ukończeniu szkoły, Garrett zaczął łączyć muzykę poważną z elementami popu, rocka a także rhythm and bluesa. Największym sukcesem w karierze skrzypka jest sprzedana w ponad milionie egzemplarzy płyta "Rock Symphonies" zawierająca nowe interpretacje ulubionych rockowych przebojów Garretta, pochodzących z repertuaru takich zespołów jak U2, Nirvana, Metallica, Led Zeppelin, czy Aerosmith.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. David Garrett 5th

Do Garretta należy wpisany do Księgi Rekordów Guinessa tytuł "Najszybszego Skrzypka Świata". Poza muzyką realizuje się także jako model (pojawiał się m.in. na wybiegach The Fashion Week) i aktor (zagrał tytułową rolę w filmie "Paganini: Uczeń diabła").