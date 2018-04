Cuprum Hits Festival w Lubinie: Gwiazdy lat 90. w akcji

26 maja na Stadionie Zagłębia Lubin odbędzie się Cuprum Hits Festival. To już druga edycja imprezy na której pojawią się gwiazdy muzyki eurodance popularne przede wszystkim w latach 90.

Fun Factory powraca do Lubina na Cuprum Hits Festival /Piotr Dziurman / Reporter

Stworzenie festiwalu oraz wybór lokalizacji ma charakter sentymentalny. W 1996 roku na ówczesnym lubińskim stadionie odbył się koncert Fun Factory i Backstreet Boys. To właśnie wspomnienie zmotywowało organizatora do produkcji Cuprum Hits Festival. Po kompleksowej przebudowie stadionu, jest to jedyne organizowane tam wydarzenie nie mające nic wspólnego z piłką nożną.

Podczas pierwszej edycji wystąpiły m.in. grupy 2Unlimited, Turbo B. SNAP!, Alphaville i Fun Factory.

"Otrzymaliśmy wiele wiadomości z prośbą, aby na drugiej edycji znowu pojawiła się formacja Fun Factory" - mówi Agnieszka Kisała z Events Factory.

Organizatorzy spełnią prośby fanów i grupa Fun Factory ponownie pojawi się w Lubinie.

Powstały w 1992 roku zespół zaliczany jest do czołówki nurtu eurodance. Grupa założona przez producenta i rapera Toniego Cotturę wielokrotnie zmieniała skład. Obecnie liderowi towarzyszą członkowie oryginalnego składu Stephan Browarczyk i wokalistka Balca Tözün oraz Anthony Freeman (dołączył w 2013 r.).

Grupa ma w dorobku takie przeboje, jak "Don't Go Away", "Celebration/Take Your Chance", "I Wanna B With U" czy "Close To You". W sumie na świecie sprzedano ponad 22 mln egzemplarzy singli i płyt niemieckiej formacji, która wielokrotnie występowała w naszym kraju.

Clip Fun Factory Let's Get Crunk

Na Cuprum Hits Festival wystąpi także Captain Jack. Ich znakiem rozpoznawczym są wojskowy styl, dynamiczne teledyski i muzyka, która za nic nie chce wyjść z głowy (m.in. "Captain Jack", "Soldier Soldier", "Drill Instructor").

Obecnie duet tworzą raper Bruce Lacy i wokalistka Michelle Stanley.

Clip Captain Jack Say Captain Say Wot

Skład imprezy uzupełniają również Rednex (przebój "Cotton Eye Joe"), Real McCoy, Loona, Nana, DJ Dune, a także jako jedyny polski zespół Papa D. Rezydentami festiwalu jest duet djski Dj Fąfer & Johny Ki.