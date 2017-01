Clutch na jedynym koncercie w Polsce

7 czerwca w Mega Clubie w Katowicach zagra amerykańska grupa Clutch, którą w sierpniu 2016 r. mogliśmy usłyszeć na Off Festival.

Clutch w akcji /Fot. Dawid Chalimoniuk /

Koncert w Katowicach odbędzie się w ramach trasy "Psychic Warfare World Tour 2017", promującej wydany w 2015 roku jedenasty, studyjny album Clutch. "Psychic Warfare" zadebiutował na 11. miejscu listy "Billboardu" z wynikiem 26 tys. egzemplarzy w pierwszym tygodniu sprzedaży.



"Dużo czasu spędziłem nad tymi tekstami. To była wielka frajda ponieważ mam luksus bycia profesjonalnym kłamcą, a przecież na tym to polega, czyż nie? To jedyny społecznie akceptowany sposób na oszukiwanie ludzi. Jeśli śpiewasz przekonująco, to ludzie nie będą kwestionowali twoich historii. Kocham ten eskapizm i fantazję, bo fantazja to nie tylko smoki i czarnoksiężnicy, ale tez obskurne pokoje i przypadkowi autostopowicze" - mówi wokalista Neil Fallon.

Kwartet z Maryland w swojej twórczości łączy m.in. stoner rocka, hard rocka i alternatywny metal.

Clip Clutch A Quick Death in Texas

Bilety:

80 zł - przedsprzedaż

100 zł - w dniu koncertu.