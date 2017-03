Beth Hart powraca do Polski na dwa koncerty

W drugiej połowie lipca na dwa koncerty do Polski przyjedzie amerykańska wokalistka Beth Hart.

Beth Hart powraca do Polski /fot. Frazer Harrison / Getty Images

Nominowana do Grammy wokalistka Beth Hart powraca do Polski po trzyletniej przerwie powraca do Polski.

Lipcowe koncerty będą częścią trasy promującej wydaną pod koniec 2016 roku płyty "Fire On The Floor".

Oto szczegóły występów:

16.07 - Łódź, klub Wytwórnia. Bilety - miejsca stojące nienumerowane 160 zł (przedsprzedaż do 31 maja), 180 zł (od 1 czerwca)

18.07 - Katowice, Miasto Ogrodów. Bilety - miejsca siedzące numerowane 180 zł, 200 zł, 230 zł (przedsprzedaż do 31 maja), 200 zł, 230 zł, 250 zł (od 1 czerwca).

Beth Hart ma na koncie współpracę z m.in. wirtuozem gitary Joe Bonamassą (nagrali razem dwie płyty studyjne), Slashem, Jeffem Beckiem i Chadem Smithem, perkusistą Red Hot Chili Peppers.

Za sobą ma uzależnienie od alkoholu i narkotyków, problemy z anoreksją, psychozą maniakalno-depresyjną i prawem (za podrabianie recept trafiła nawet do więzienia).