​Beth Ditto w Polsce

Beth Ditto wystąpi w Polsce. Wokalistka The Gossip zaprezentuje się polskim fanom w solowym projekcie 24 września w warszawskiej Progresji.

Beth Ditto wystąpi dla polskich fanów /Gareth Cattermole /Getty Images

Po rozpadzie The Gossip (2016) liderka grupy postanowiła postawić na twórczość solową. "To jak zerwanie z miłością życia. W końcu Gossip było w pewnym sensie najdłuższym związkiem w moim życiu" - wyznaje Beth Ditto.

Ostatni album The Gossip premierę miał w 2012 roku. Jak mówi wokalistka, stworzenie nowego materiału zajęło jej dwa lata, w czasie których powstało "65 do 80 utworów". Przy solowym debiucie Beth Ditto współpracowała z producentką Jennifer Decilveo, z którą udało się osiągnąć idealny balans pomiędzy punkiem i popem. Warto przypomnieć, że ostatni koncert The Gossip na warszawskim Torwarze został całkowicie wyprzedany, a wokalistka cieszy się sporą grupą fanów w naszym kraju.

Charyzmatyczna Beth na początku kwietnia tego roku wydała singel "Fire", promujący album "Fake Sugar", którego premiera zapowiadana jest na 16 czerwca. W albumie Ditto porusza temat miłości, straty, roztrząsania przeszłości i patrzenia w przyszłość z właściwą sobie, ujmującą sensualnością, siłą i odpowiednią dozą pikanterii. Muzycznie płyta czerpie z bluesa, popu, rocka i soulu.

"Początkowo chciałam, żeby ten album miał więcej brzmienia Południa USA. Ale kiedy jakiś pomysł nie wychodzi, zwykle pojawia się jeszcze lepszy" - podsumowuje Ditto.