​Angus & Julia Stone po raz pierwszy w Polsce

Angus & Julia Stone po raz pierwszy zagrają w Polsce Duet wystąpi 27 czerwca w warszawskiej Stodole.

Angus & Julia Stone już wkrótce w Polsce /materiały prasowe

W rodzimej Australii rodzeństwo Angus & Julia Stone odniosło spory sukces - ich debiutancki album studyjny "Down The Valley" dotarł do 1. miejsca oficjalnej listy sprzedaży.

Potem każde oddzielnie próbowało sił w projektach solowych. Poza Australią duet jest najbardziej znany z utworu "Love Will Take You", który znalazł się na ścieżce dźwiękowej do jednej z części sagi "Zmierzch" ("Breaking Dawn - Part 1").

Ich trzeci album "Angus & Julia Stone" to twórczość rodzeństwa w najlepszym wydaniu - zbiór uroczych, melodyjnych folkowych piosenek zapadających głęboko w pamięć. Ostatnie wydawnictwo duetu to krążek "Snow" z 2017 roku, album spotkał się z uznaniem krytyków i publiczności.

W Polsce zespół ogromną popularność zdobył dzięki singlowi "Big Jet Plane", który osiągnął niemal 40 milionów odtworzeń w serwisie Youtube.