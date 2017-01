Tragedia na planie teledysku. Nie żyje 28-letni aktor

Australijski aktor i kaskader, Johann Ofner został śmiertelnie postrzelony na planie klipu grupy Bliss N Eso.

Na planie klipu grupy Bliss N Eso doszło do tragicznego wypadku /Brendon Thorne / Getty Images

28-letni Johann Ofner został w trakcie zdjęć został postrzelony w klatkę piersiową. Do całej sytuacji doszło w barze Brooklyn Standard w australijskim mieście Brisbane. W nim kręcono klip do utworu "Friends Like You", który ma promować płytę zespołu "Off The Grid".

Prowadzący śledztwo Tom Armitt powiedział mediom, że raperzy nie byli wtedy obecni na planie teledysku, policja będzie badać sprawę pod kątem nieszczęśliwego wypadku.

"W trakcie kręcenia na planie klipu znajdowało się kilka egzemplarzy broni palnej. W wyniku ich użycia, jedna z osób przebywających na planie zdjęciowym została śmiertelnie postrzelona w klatkę piersiową" - oświadczył Armitt, dodając że nie ustalono, które sztuki broni były prawdziwe oraz czy używano prawdziwej, czy też ślepej amunicji.

"Żadna inna osoba nie ucierpiała w zdarzeniu" - powiedział.

Menedżment hiphopowej grupy Bliss N Esso wystosował specjalne oświadczenie do mediów. Na Facebooku grupy pojawiły się natomiast kondolencje dla rodziny aktora.



"Zespół pracujący nad teledyskiem i nasi ludzie współpracują z policją" - czytamy.



"Dziś mój kochany został mi odebrany i wciąż nie mogę w to uwierzyć" - napisała dziewczyna Ofnera, Kati Garnett.

O tragicznie zmarłym aktorze w sieci wspomniał również m.in. brat Margot Robbie, kaskader Lachlan Robbie.