"Szybcy i wściekli": Muzyczne popisy gwiazd filmu

21 kwietnia do kin trafi kolejna, ósma już część serii "Szybcy i wściekli". Po raz kolejny w produkcji zobaczymy jednych z najpopularniejszych aktorów filmów akcji ostatnich lat - Vin Diesela, Dwayne'a Johnsona i Jasona Stathama. Każdy z nich ma mniejsze lub większe związki z muzyką.

Vin Diesel i Dwayne "The Rock" Johnson w filmie "Szybcy i wściekli 5" /Universal Pictures/Unimedia Images, Inc. /East News

Vin Diesel

18 lutego 2017 roku na Facebooku Vin Diesela pojawiło się nagranie, na którym widać aktora w towarzystwie norweskiego producenta Kygo. Spotkanie nie było oczywiście przypadkowe. Dwójka nagrała nową wersję utworu "It Ain't Me", która w oryginale wykonywana jest przez Selenę Gomez. Być może i gwiazdorowi nieco brakuje do wokalistki, jednak fani przymknęli oko na jego braki techniczne. Efekt? Prawie trzy miliony wyświetleń na Facebooku.



Reklama

Sympatycy talentu aktora szybko przypomnieli, że to nie jego pierwszy popis wokalny. Aktor kilka razy parał się tą trudną sztuką. Sporym echem odbiło się wykonanie fragmentu utworu "See You Again" Wiza Khalify i Charliego Putha przez Diesela na MTV Movie Awards (styczeń 2016). Wideo było kolejnym hołdem dla Paula Walkera, który zginął w wypadku samochodowym w listopadzie 2013 roku, jeszcze przed ukończeniem zdjęć do "Szybkich i wściekłych 7".



To zresztą nie jedyny moment, kiedy Vin Diesel piosenką upamiętniał tragicznie zmarłego aktora. W maju 2015 roku gwiazdor na swoim Facebooku umieścił wykonanie utworu "Habits (Stay High)" Tove Lo.

Wideo Vin Diesel Sings 'Habits (Stay High)' By Tove Lo

Aktor jeszcze kilkakrotnie popisywał się wokalnie. Na Youtube krąży jego wersja piosenki Rihanny "Stay". Przed premierą filmu "Strażnicy Galaktyki" zaśpiewał utwór "Stay With Me" Sama Smitha (zachwycił się nim sam Brytyjczyk), natomiast w programie Jimmy’ego Fallona wykonał przebój "Leon On Me" Billa Wathersa... głosem wiewiórki.



Wideo Vin Diesel Sings Sam Smith 'Stay With Me' (FULL VERSION)

Jason Statham

Brytyjczyk to człowiek orkiestra. Zanim wypłynął jako aktor ("Transporter", "Adrenalina", czy ostatnio seria "Niezniszczalni" oraz "Szybcy i Wściekli"), był również członkiem drużyny olimpijskiej w skokach do wody, aktorem teatrów ulicznych oraz modelem w kampaniach reklamowych.



Niewiele osób jednak wie, że występował także w teledyskach. Pierwszym klipem, w którym można było zobaczyć Stathama było wideo szkockiej grupy The Shamen do utworu "Comin' On" (1992). Aktor pojawia się w nim naoliwiony i tańczy w slipach w panterkę na kosmicznym tle.



Clip The Shamen Comin' On

Następną, nieco podobną rolę w klipie Statham zaliczył w ramach współpracy z grupą Erasure. W obrazku do "Run to the Sun" zaprezentował się pomalowany na srebrno w samych spodenkach, co symbolizować miało jedną z planet naszego układu słonecznego. Kolejne epizody w teledyskach nie były już tak efektowne. Aktor zaliczył małe role w klipie "Dream a Little Dream" grupy The Beautiful South (1995) oraz "Summer" Calvina Harrisa (2014).



Clip Erasure Run to the Sun

Dwayne "The Rock" Johnson

Mimo iż Dwayne Johnson miał w swojej karierze kilka epizodów muzycznych - wystąpił chociażby w programie "The Lip Sync Battle" oraz zdarzało mu się również śpiewać w talk showach i filmach (np. w "Podróży na tajemniczą wyspę 2") - to jego talent wokalny został szerzej dostrzeżony dopiero przy okazji filmu "Vaiana: Skarb oceanu". W nim możemy usłyszeć, jak "The Rock" poradził sobie z piosenką "You're Welcome" skomponowaną przez Lin-Manuela Mirandę. Przy okazji promocji produkcji pojawiło się jeszcze kilka materiałów, które pokazywały postawnego aktora w zaskakującej, muzycznej roli.

Dodajmy również, że partnerką aktora jest artystka, Lauren Hashian, córka zmarłego w tym roku Siba Hashiana, byłego perkusisty grupy Boston.



Wideo Dwayne Johnson - You're Welcome (From "Moana")