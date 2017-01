Światowy rap. Na czyje płyty czekamy w 2017 roku?

Jakie interesujące płyty z zagranicznego rapu zapowiedziano w tym roku? Oto nasz przegląd.

Nicki Minaj i Drake wydadzą w tym roku nowe płyty

Drake - "More Life"

Pod koniec zeszłego roku Drake przyznał, że pracuje nad nowym materiałem o tytule "More Life". Album o intrygującej okładce, na której znalazł się ojciec Kanadyjczyka, Dennis Graham, początkowo zapowiedziany był jako nieokreślony projekt, którego raper nie chciał określając jako mixtape lub płyta. Według jego słów miała to być "playlista, z której utwory trafią na ścieżkę dźwiękową waszego życia". Do tej pory poznaliśmy trzy utwory "Fake Love", "Sneakin" oraz "Two Birds, One Stone". Być może na płycie znajdzie się również utwór z nową dziewczyną Drake'a, Jennifer Lopez.



Wideo Drake - Fake Love (Lyrics) By KidTravisOfficial

Iggy Azalea - "Digital Distortion"

Problemy z urzędem skarbowym, a przede wszystkim koniec związku z koszykarzem Nickiem Youngiem, sprawiły, że drugi album australijskiej raperki Iggy Azalei "Digital Distortion" został przesunięty na 2017 rok. "Nie jest tajemnicą, że moje życie osobiste legło w gruzach. Potrzebuję ochłonąć. Ok, jestem teraz sama i chcę nadal pisać seksowne utwory. Mam ochotę powiedzieć sporo o byciu singlem". Do tej pory poznaliśmy numer "Team", który magazyn "Time" uznał za jeden z najgorszych utworów 2016 roku. Czy długogrający album otrzyma lepsze oceny i czy osiągnie sukces komercyjny? Dowiemy się w najbliższych tygodniach.

Clip Iggy Azalea Team (Explicit)

Phife Dawg

Phife Dawg, członek A Tribe Called Quest, zmarł 22 marca 2016 roku w wieku 45 lat. Jednak jak poinformowała jego żona, raper zdążył nagrać utwory na swój solowy album. Płyta ma ukazać się w pierwszym kwartale obecnego roku. Miesiąc po śmierci Phife opublikowano utwór "Nutshell".



Wideo Phife - Nutshell (prod. by J Dilla)

Missy Elliott

W 2016 roku Missy Elliott po 10 latach przerwy wydała nowy singel "WTF (Where They From)", w którym zaśpiewał Pharrell Williams. Gwiazdor będzie również jednym z producentów nowej płyty. Muzykę na siódmy album przygotować ma również Timbaland. Warto dodać, że próby wydania kolejnego krążka przez Missy trwają już kilka lat (wcześniej przewidywano, że ukaże się pod tytułem "Block Party").

Clip Missy Elliott WTF (Where They From) ft. Pharrell Williams

Big Sean - "I Decided"

Premierę następcy bardzo dobrze ocenianego "Dark Sky Paradise" zaplanowano na początek lutego tego roku. Wśród zaproszonych gwiazd znalazł się m.in. Eminem, Camila Cabello i Future.



Clip Big Sean Bounce Back

Lupe Fiasco - "Drogas Light"

W lutym ukaże się ostatni album w karierze Lupe Fiasco. Tak przynajmniej utrzymuje obecnie raper, który już w 2016 roku zapowiedział trzy płyty pożegnalne. W kolejnych miesiącach plany nieco się zmieniły i raper uznał, że jeden album wystarczy, a w styczniu nawet ten stał pod znakiem zapytania. Wszystko w związku z oskarżeniami Fiasco o antysemityzm (już wtedy Lupe chciał zakończyć karierę, bez wydania ostatniej płyty, gdyż stwierdził, że nie ma czego szukać w branży muzycznej).

Wideo Lupe Fiasco - JUMP ft. Gizzle

Eminem

Pod koniec 2016 roku Eminem przypomniał o sobie utworem "Campaign Speech", w którym ostro zaatakował Donalda Trumpa. Numer zapowiada nową płytę popularnego rapera, jednak do tej pory nie ujawniono żadnych szczegółów dotyczących wydawnictwa.

Wideo Eminem - Campaign Speech

Nicki Minaj

Mimo że w sieci krąży stereotyp na temat Nicki Minaj jako słabej raperki, ma ona w Stanach ogromne grono słuchaczy, którzy są przekonani o jej umiejętnościach. Te ostatnio gwiazda pokazała w "Black Barbies" (remiks "Black Beatles" Rae Sremmurd), w którym ostro atakuje Donalda Trumpa za jego postulaty o wyrzuceniu wszystkich imigrantów z USA. Minaj, która posiada trynidadzkie korzenie, jest przekonana, że i jej nowy prezydent rozkaże opuścić Stany. Gwiazda ostatnie tygodnie spędza w studiu i szykuje kolejne utwory na następcę "The Pinkprint", nie przejmując się nawet zbytnio rozstaniem z raperem Meek Millem.



Wideo Nicki Minaj - Black Barbies

Jay Z

O płycie Jaya Z zaczęto mówić krótko po premierze albumu Beyonce "Lemonade". Wokalistka w tekstach sugerowała m.in. zdradę swojego męża. Raper na nowej płycie miał zrewanżować się swojej żonie. Jednak na razie wydaje się, że prowadzenie wszystkich przedsiębiorstw oraz wychowywanie córki są priorytetami Hovy. Krótko po premierze "Lemonade" mówiło się również o możliwej wspólnej płycie Jaya Z i Beyonce, jednak obecnie pogłoski o albumie ucichły.

Clip Beyonce Drunk in Love (Explicit) ft. JAY Z

Too Short - "The Pimp Tape"

Kultowy raper z Los Angeles wraca po pięciu latach milczenia. 50-letni artysta do współpracy nad "The Pimp Tape" zaprosił innych raperów z Zachodniego Wybrzeża (Snoop Dogga, G-Eazyego, 2 Chainza i E-40).

Oprócz wymienionych swoje albumy zaprezentują również: Migos - "Culture", Oddisee - "The Iceberg", Lil Wayne - "Funeral", Travis Scott - "AstroWorld", Wiz Khalifa - "Rolling Papers 2: The Weed Album", Fetty Wap oraz Wale.



Wideo Migos - Bad and Boujee ft Lil Uzi Vert [Official Video]

