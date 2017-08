Polski przebój lata 2017 - wybierz go z nami

Jaki powinien być polski przebój tegorocznego lata? Poniżej mamy dla was 12 utworów, które mają potencjał, aby zyskać ten tytuł. O wyborze zdecyduje głosowanie.

Taco Hemingway nagrał przebój tego lata? /Karol Stańczak/karolstanczak.com /materiały prasowe

Na liście na końcu artykułu znajduje się ankieta, w której możecie zagłosować na jeden z dziesięciu polskich utworów. Głosowanie trwa do 31 sierpnia 2017 roku. Utwory z krótkimi opisami prezentujemy poniżej, losowo.

Jula - "Tętno"

Reklama

"Tętno" to kolejna piosenka promująca wydany pod koniec maja album "Milion słów".

Autorami utworu są Jula (tekst) i Bartosz "Tabb" Zielony (muzyka), producent płyty "Milion słów". Wakacyjny teledysk nakręcił Adam Gawenda. Klip od 8 lipca obejrzano prawie 500 tys. razy.



Clip Jula Tętno

Męskie Granie Orkiestra - "Nieboskłon"

Utwór "Nieboskłon" promuje tegoroczną trasę Męskiego Grania. W klipie wystąpili przedstawiciele tegorocznej edycji - Piotr Rogucki, Organek i Brodka. Autorem teledysku jest Tadeusz Śliwa. Klip od 1 czerwca obejrzano 3,7 miliona razy.



Clip Piotr Rogucki, Organek, Brodka Nieboskłon

Taco Hemingway - "Nostalgia"

"Nostalgia" to utwór promujący niespodziewanie wydaną w lipcu EP-kę Taco Hemingwaya, "Szprycer". Klip w reżyserii Ani Bystrowskiej i Alana Willmana od 30 lipca obejrzano 2,1 miliona razy.



Clip Taco Hemingway Nostalgia (prod. Rumak)

Ralph Kaminski - "Lato bez ciebie"

Utwór "Lato bez Ciebie" pochodzi z debiutanckiego albumu Ralpha Kaminskiego "Morze", który ukazał się 14 listopada 2016 roku nakładem wytwórni Fonobo Label. Do piosenki powstał teledysk, który wyreżyserował Michał Adam Góral na podstawie scenariusza Ralpha Kaminskiego. Od 10 lipca obejrzano go 70 tys. razy.



Clip Ralph Kaminski Lato bez Ciebie

Sarsa - "Volta"

Utwór "Volta" Sarsy promuje komedię Juliusz Machulskiego o tym samym tytule. Piosenka pochodzi z drugiej płyty wokalistki "Pióropusze". Klip od 14 czerwca zdobył 1,6 miliona wyświetleń.



Clip Sarsa Volta

Natalia Nykiel - "Spokój"

Singel "Spokój" promuje nowy album Natalii Nykiel, który ma ukazać się jeszcze w tym roku. Klip do piosenki kręcono na wyschniętym jeziorze na Cyprze, a jego reżyserem był Krzysztof Grudziński. Od 22 czerwca zobaczono go 1,3 miliona razy.



Clip Michał Szpak Tic Tac Clock

Michał Szpak - "Tic Tac Clock"

"Tic Tac Clock" to kolejny singel z wydanego jeszcze jesienią 2015 roku albumu "Byle być sobą". W nakręconym m.in. w Portugalii teledysku "Tic Tac Tock" wokaliście towarzyszą trzy koleżanki. Od 7 czerwca zdobył ponad 360 tys. wyświetleń.



Julia Wieniawa - "Oddycham"

"Oddycham" to singel promujący debiutancką płytę gwiazdy serialu "rodzinka.pl". Reżyserii klipu podjęli się Ania Bystrowska i Alan Willmann. Słowa do utworu napisał KaCeZet. Był też wraz z Janem Szareckim odpowiedzialny za muzykę. Produkcją zajął się natomiast ERR BITS. Od 23 czerwca obejrzano go ponad 1,1 milion razy.



Clip Julia Wieniawa Oddycham

Ewelina Lisowska - "W sercu miasta"

Singel "W sercu miasta" pochodzi z płyty Eweliny Lisowskiej "Ponad wszystko". Autorką piosenki (muzyka i słowa) jest sama wokalistka. Za produkcję odpowiada Jarosław "Jaro" Baran. Autorem teledysku jest Alan Kępski. Od 5 czerwca obejrzano go ponad 300 tys. razy.



Clip Ewelina Lisowska W sercu miasta

Sound'n'Grace i Filip Lato - "100"

Utwór "100", nagrany wspólnie z byłym uczestnikiem "The Voice of Poland", Filipem Lato, zwiastuje nowy album chóru, który ukazać ma się w listopadzie. Tekst piosenki stworzyła Patrycja Kosiarkiewicz, a klip do utworu zobaczono od 21 czerwca 2,1 miliona razy.



Clip Sound'n'Grace 100 - & Filip Lato

Mery Spolsky - "Miło było pana poznać"

"Miło było pana poznać" to pierwszy singel zwiastujący debiutancki album Mery Spolsky, który ukaże się jesienią tego roku nakładem wytwórni Kayax. Klip od 12 czerwca obejrzano ponad 350 tys. razy.



Clip Mery Spolsky Miło Było Pana Poznać

Beata Kozidrak - "Ruchome wydmy"

Teledysk do singla "Ruchome wydmy" promuje wydany w zeszłym roku album Beaty Kozidrak "B3". Klip do utworu powstał w Hiszpanii. Od 12 czerwca zobaczono go 258 tys. razy.

Clip Beata Kozidrak Ruchome wydmy

Polski przebój lata 2017 to...: Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Polski przebój lata 2017 to...: Jula - "Tętno" 6% Męskie Granie Orkiestra - "Nieboskłon" 5% Taco Hemingway - "Nostalgia" 12% Ralph Kaminski - "Lato bez ciebie" 4% Sarsa - "Volta" 4% Natalia Nykiel - "Spokój" 2% Michał Szpak - "Tic Tac Clock" 35% Julia Wieniawa - "Oddycham" 1% Ewelina Lisowska - "W sercu miasta" 2% Sound'n'Grace i Filip Lato - "100" 9% Mery Spolsky - Miło było pana poznać" 9% Beata Kozidrak - "Ruchome wydmy" 11%

głosów: 3555

***Zobacz materiały o podobnej tematyce***