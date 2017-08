OFF Festival 2017: Coś kontrowersyjnego

Organizatorzy OFF Festivalu, zgodnie z dewizą, iż "powstał nie po to, by się wszystkim podobać, ale po to, by intrygować, zadawać pytania, oburzać, prowokować do dyskusji”, zawsze znajdują w programie imprezy miejsce na projekty, które - czy to ze względu na przekaz, czy formę - budzą skrajne emocje. Kto w tym roku OFF-ową publiczność, która przecież, jak żadna inna, jest otwarta na eksperymenty, spróbuje wytrącić z równowagi? Oto kilka typów.

Nie-aktorka i nie-muzyk, czyli duet Siksa /OFF Festival

Nie-koncert Siksy

Twórczość duetu Siksa to - jak sami autorzy ją przedstawiają - "pyskata literatura krzyczana do wulgarnych pochodów basowych, wypluwana tu i teraz przez nie-aktorkę i nie-muzyka", a ich (nie-)koncerty to "trochę performance, trochę monodram, ale zawsze coś kontrowersyjnego". I przyznać trzeba, że Siksa potrafi słuchaczy wprawić w osłupienie. Skąd ta chęć do prowokowania? Z jednej strony duet stara się odświeżyć (i rozciągnąć do maksimum) formułę stylistyki punk, z drugiej - powstał, by promować treści skierowane przeciwko patriarchalnemu systemowi.

"Nie ukrywanym, że Siksa to dla mnie terapia. Zanim sama zaczęłam występować, chodziłam do teatru, kiedy nie mogłam poradzić sobie ze swoim życiem. Chciałam wyrwać się na chwilę, przeżyć katharsis. Teraz chcę to samo dawać innym ludziom"- tłumaczyła swoje podejść do występowania na scenie w rozmowie z "Gazetą Magnetofonową" wokalistka Alex.



Liturgia Batushki

Już sam gatunek - black metal - budzi emocje. Muzycy polskiej grupy Batushka ukrywają swoje twarze, czym dodatkowo intrygują, lub irytują - zależy, kogo spytać. Jeśli dorzucimy, że otaczają się symboliką prawosławia - na okładce debiutu umieścili interpretację ikony, tytuły utworów zapisują cyrylicą, a sama nazwa Batushka oznacza prawosławnego kapłana - to już zakrawa na prowokację. Choć motywy sakralne charakterystyczne dla wschodniego chrześcijaństwa znajdują odzwierciedlenie w warstwie muzycznej - kompozycje grupy zawierają zaśpiewy i chóry - to wymowa całości bywa odczytywana, jak łatwo się domyślić, skrajnie różnie. Fani widzą "muzykę gniewu" ubraną w formę liturgii (tytuł wspomnianego debiutu to "Litourgiya"), umiarkowani krytycy - tani chwyt, prawosławni wierni o skrajnych poglądach - bluźnierstwo. Ci ostatni, grozili muzykom grupy zemstą.



Słowa prawdy Moor Mother

Za projektem Moor Mother stoi Camae Ayewa, poetka i wokalistka z Filadelfii. Napisać, że muzyka, którą tworzy Amerykanka nie jest łatwa w odbiorze - to nic nie napisać. Melorecytacje w otoczeniu jazgotliwej, wwiercającej się w trzewia elektroniki, poharatanej punkowym pazurem i zafiksowanej jazzującymi odlotami mogą wyrwać z butów - tak w pozytywnym, jak i negatywnym znaczeniu. W warstwie tekstowej nie jest łatwiej. Nie na darmo tyrady autorki "Fetish Bones" bywają nazywane wierszami w wersji hardcore. Ayewa woli inne określenie - "głosicielka prawdy", przez co rozumie przypominanie trudnej historii Afroamerykanów i poruszanie wątków społecznych: przemocy domowej, rasizmu i wykluczenia.



12. edycja OFF Festivalu odbędzie się w dniach 4-6 sierpnia. Wśród gości, którzy wystąpią w tym roku w Katowicach znaleźli się m.in. PJ Harvey, Feist, Conor Oberst, Beak>, Thee Oh Sees, Kwadrofonik z Arturem Rojkiem oraz The Black Madonna. Szczegóły znajdziesz na oficjalnej stronie festiwalu.