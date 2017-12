Muzyczne cytaty 2017 roku – Polska

Oto co zaskakującego i wzruszającego powiedziały polskie gwiazdy muzyki przez ostatnie 12 miesięcy.

"Atmosfera politycznego skandalu oraz dramat rodzinny spowodowały, że zdecydowałam się zrezygnować z koncertu 50-lecia, który miał się odbyć na festiwalu w Opolu. Nie tak wyobrażałam sobie swój Złoty Jubileusz. Przepraszam wszystkich Kolegów Artystów, którzy mieli uświetnić mój recital, przepraszam Publiczność ale to jedyne właściwe wyjście w tej sytuacji. Do zobaczenia na szlaku" - Maryla Rodowicz na Facebooku po tym, jak zdecydowała się ostatecznie zrezygnować ze specjalnego koncertu na Festiwalu w Opolu. Po decyzji Rodowicz podyktowanej chaosem wokół imprezy (wcześniej zrezygnowali Audiofeels, Kayah i Nosowska) i śmiercią jej matki, a także odwołaniem występu Dr Misia sprawiło, że kilkunastu artystów postanowiło zrezygnować z udziału w wydarzeniu, co ostatecznie doprowadziło do rozwiązania umowy między miastem Opole a TVP oraz przełożeniem festiwalu na jesień.