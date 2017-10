Cardi B kończy 25 lat: Jednorazowe objawienie czy nowa Nicki Minaj?

Ma 25 lat, podbija listę Billboard i wywołuje mnóstwo kontrowersji. O kim mowa? O Cardi B, raperce ze sporym bagażem doświadczeń, która wkrótce będzie próbowała udowodnić, że nie jest gwiazdą jednego przeboju.

Na tegorocznej gali Bet Hip Hop Awards okrzyknięto ją największą wygraną wieczoru obok Kendricka Lamara, a równolegle Cardi B święci sukcesy na listach Billboard dzięki przebojowi "Bodak Yellow". Z drugiej strony pojawiają się komentarze, że muzyka gwiazdy nie ma nic wspólnego z hip hopem, a jej popularność to po części efekt jej wyglądu.

Cardi B (czyli Belcalis Almanzar) urodziła się 11 października 1992 roku w Nowym Jorku. Jej matka pochodziła z Trynidadu i Tobago, a ojciec z Dominikany.

Zanim zdecydowała się na karierę muzyczną zajmowała się wieloma, nie zawsze legalnymi, rzeczami. Raperka była m.in. pracowniczką supermarketu, striptizerką, a nawet członkinią gangu Bloods.

I właśnie epizod z klubem ze striptizem miał Cardi pomóc najwięcej. "Ta praca mnie uratowała od wielu rzeczy. Dzięki niej wróciłam do szkoły" - mówiła serwisowi Complex. Była jednak też druga strona medalu. Cardi w klubie doradzono operacje plastyczne. Aby wciąż zarabiać jako striptizerka powiększyła więc biust oraz pośladki.



Ostatecznie przyszła autorka hitu "Bodak Yellow" szkoły nie ukończyła, gdyż wolała poświęcić się kiełkującej karierze gwiazdy sieci oraz raperki. Najpierw zdobyła popularność dzięki filmikom publikowanym na Instagramie i Vine, potem w końcu trafiła do branży muzycznej.



Pierwszym utworem, na którym można było usłyszeć amerykańską raperką był "Boom Boom" Popcaana. Pod koniec 2015 roku pojawił się jej pierwszy klip "Cheap Ass Wave" (bit z niego pochodził z utworu Lady Leshurr "Queen Speech 4").

Jej pierwsze wydawnictwo ukazało się w marcu 2016 roku ("Gangsta Bitch Music Vol. 1"). Rok później do sieci trafił kolejny mixtape z serii "Gangsta Bitch Music". To właśnie ten nielegal został także nagrodzony w kategorii najlepszy mixtape na Bet Hip Hop Awards.

Jednak to nie popularność "Gangsta Bitch Music vol. 2" sprawiło, że o Cardi B zrobiło się naprawdę głośno. Sławę przyniósł jej numer "Bodak Yellow", obecnie numer jeden amerykańskiej listy Billboard Hot 100.

Magazyn "Complex" nazwał go "niezwykłym i chwytliwym numerem", w którym hook, słowa i bit miały tworzyć kompletną całość (producentem muzyki był J.White). Po publikacji singla natychmiast pojawiły się również porównania raperki do Nicki Minaj lub Lil Kim'. Sama wschodzą gwiazda widzi w sobie bardziej następczynię Missy Elliott.

Sprawdź tekst "Bodak Yellow" w serwisie Teksciory.pl

Na razie Belcalis może pochwalić się wynikami, jakich do tej pory żadna z wymienionych raperek nie osiągnęła. Żaden z solowych utworów raperki w Stanach nie utrzymywał się tak długo na pierwszym miejscu listy Billboard.

Cardi jest też pierwszą artystką od 19 lat, która trafiła na szczyt zestawienia z kawałkiem, w którym nie pojawił się żaden gość. Wcześniej takim wyczynem pochwalić mogła się Lauryn Hill z utworem "Doo-Woop (That Thing)".



Oprócz nagród (na wspomnianym Bet Hip Hop Awards Cardi zgarnęła również statuetki w kategoriach objawienie roku, singel roku i debiut roku), raperka może liczyć na wsparcie ludzi z branży - Drake'a, Iggy Azalei oraz Nicki Minaj. Cardi pomaga również jej partner, Offset ze składu Migos.



Raperka powoli przebija się też do masowego odbiorcy i nie przeszkadzają jej nawet wpadki takie jak podczas MTV VMA, kiedy to podczas zapowiedzi występu Demi Lovato jej suknia zaczęła zsuwać się z ramienia, a Cardi w ostatniej chwili zasłoniła swoją pierś.

Czy raperka będzie więc kimś więcej niż tylko chwilową sensacją na muzycznej scenie? Nawet jeśli 25-latka wkrótce zniknęłaby z mediów, może chwalić się, że ustanowiła wynik, którego do tej pory nie potrafiła osiągnąć żadna bardziej utytułowana koleżanka. Na razie wydaje się jednak, że Cardi dopiero się rozkręca i jeszcze często będziemy o niej słyszeć.



Wideo