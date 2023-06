Metal Hammer Festival 2023: Zobacz zdjęcia z koncertu Hatebreed w Łodzi

Hatebreed to amerykańska formacja, która swoją działalność rozpoczęła w 1994 roku. Zespół ma na koncie osiem studyjnych płyt, a ostatnia - "Weight of the False Self" - pochodzi z 2020 roku. W swojej twórczości łączą death metal z hard core'em. Program koncertu w Łodzi oparty był o wczesne albumy "Perseverance" (2002), "The Rise Of Brutality" (2003) i "Supremacy" (2006).