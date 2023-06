Def Leppard w Krakowie: Zobacz zdjęcia z koncertu

ZDJĘCIA |

31 maja 2023 r. w Tauron Arenie Kraków wystąpiła legendarna grupa Def Leppard. Brytyjski zespół zaprezentował tysiącom fanów materiał w dużej mierze oparty na przebojowej płycie "Hysteria" z 1987 r. ("Foolin'", "Love Bites", "Armageddon It", "Rocket", "Hysteria" i "Pour Some Sugar On Me"), a także ostatnim studyjnym albumie "Diamond Star Halos" z 2022 r. ("Kick", "This Guitar" i "Take What You Want").