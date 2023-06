Mötley Crüe w Krakowie: Zobacz zdjęcia z koncertu

Grupa Mötley Crüe 31 maja 2023 r. po raz pierwszy wystąpiła w Polsce. Na koncercie w Tauron Arenie Kraków nie brakowało największych przebojów z "Kickstart My Heart", "Girls, Girls, Girls", "Dr. Feelgood" czy "Shout At the Devil" na czele.