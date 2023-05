ZDJĘCIA |

30 kwietnia 2023 r., po blisko 15 latach do Polski powróciła Avril Lavigne. W ramach promocji płyty "Love Sux" kanadyjska gwiazda wystąpiła w Atlas Arenie w Łodzi. Zobacz zdjęcia z koncertu!

Avril Lavigne w 2022 r. wypuściła swój ostatni album "Love Sux". Z tej płyty fani zgromadzeni w Atlas Arenie w Łodzi usłyszeli piosenki "Bite Me", "I'm a Mess", "Love It When You Hate Me" i "Love Sux".