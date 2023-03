ZDJĘCIA |

Zespół Zakopower trasą "WIDZIALNE | NIEWIDZIALNE tour" promuje swoją najnowszą płytę. Muzycy zawitali m.in. do krakowskiego klubu Studio.

"Ten świat pędzi. Pędzimy i my. Czasem tracimy z oczu to, co najważniejsze. Tymi piosenkami chcemy powiedzieć - zatrzymajmy się na chwilę, spróbujmy dostrzec to, co nienamacalne. Pod warstwą świata materialnego tętni ten duchowy. Można go doświadczyć w przyrodzie, czyimś uśmiechu, w sobie, czy w muzyce... i właśnie z tą muzyką chcemy Was odwiedzić w waszych miastach" mówi o trasie Sebastian Karpiel-Bułecka.