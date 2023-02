Charli XCX w dwóch stylizacjach. To komentarz do braku nominacji do BRIT?

Charli XCX przez modowych ekspertów uważana jest za artystkę, która nie boi się zaskakiwać swoimi wyborami. Jej proste, ale odważne stylizacje, sprawiły, że została okrzyknięta w Wielkiej Brytanii i USA ikoną stylu. Zdarza jej się też komentować swoim ubiorem to, co dzieje wokół jej życia. Napis "Real Winners" na koszulce wokalistki prawdopodobnie odnosi się do braku nominacji do nagrody BRIT, mimo komercyjnego sukcesu jej albumu "Crash". W tym roku w kategorii artysta roku szansy na statuetkę nie miała żadna kobieta.