Super Bowl 2023: Rihanna podczas Halftime Show

ZDJĘCIA |

Co roku, podczas Super Bowl, w przerwie meczu, odbywa się Halftime Show, czyli krótki, ale za każdy razem oszałamiający występ gwiazdy wieczoru. Tym razem wydarzenie uświetniła Rihanna. Choć zazwyczaj gwiazdy zapraszają na scenę gości, piosenkarka postawiła na występ solowy, podczas którego przypomniała swoje największe hity: od "Bitch Better Have My Money", przez "Umbrella", "Only Girl In The World", "Work", po "Diamonds". Cały koncert odbył się na "lewitującej" scenie, a towarzyszący piosenkarce tancerze znajdowali się na osobnych, również zawieszonych w powietrzu podestach. Fani oszaleli po jej występie!