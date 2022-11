The HU: Zobacz zdjęcia z koncertu w Krakowie

Koncertem w Klubie Studio w Krakowie (7 listopada 2022 r.) mongolska grupa The HU kończyła trasę po Polsce. "Radzimy zapiąć pasy, bo na żywo te wszystkie smaczki wybrzmiewają jeszcze intensywniej niż w wersjach studyjnych" - zapowiadali organizatorzy.

Folkmetalowy zespół z Ułan Bator we wrześniu 2022 roku wydał drugą płytę - "Rumble Of Thunder", która ukazała się nakładem wytwórni Better Noise Music. Z tej okazji grupa ruszyła w europejską trasę koncertową.