The Rasmus zagrali w Warszawie. Zobacz zdjęcia!

ZDJĘCIA |

Lauri Ylönen i jego zespół The Rasmus przyjechali do Polski na 2 koncerty. Pierwszy z nich odbył się 12 października w warszawskim klubie Proxima. Podczas wieczoru nie zabrakło takich przebojów, jak "In The Shadows" i "Jezebel", z którym fińska grupa pojechała w zeszłym roku na Eurowizję, ale nie zabrakło też niespodzianek, takich jak przeróbka tytułowej piosenki z filmu "Ghostbusters". Zobaczcie zdjęcia z tego wieczoru!