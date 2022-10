Arcade Fire zaczarowali na warszawskim Torwarze. Zobacz zdjęcia!

Grupa Arcade Fire ruszyła w trasę koncertową, która rozpoczęła się 30 sierpnia w Dublinie i potrwa do 1 grudnia w Toronto. W niedzielę zespół Wina Butlera i Régine Chassagne zawitał do Polski. Podczas występu na warszawskim Torwarze publiczność usłyszała przede wszystkim piosenki z najnowszej płyty, pt. "WE", ale nie zabrakło też najbardziej znanych przebojów kapeli. Zobaczcie nasze zdjęcia z wydarzenia!