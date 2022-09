Jamala w trzecim odcinku 13. edycji "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami"

Ukraińska gwiazda jest uczestniczką "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Choć w tego rodzaju show nieczęsto uczestnicy-wokaliści mogą zaprezentować swoje umiejętności, to tym razem Jamala dostała tę szansę! Po raz pierwszy w życiu zaśpiewała po polsku. Ponadto skradła serca jurorów swoim tańcem! Zobacz zdjęcia z występu.