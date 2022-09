On Air Festival 2022 - Jamie xx. Zobacz zdjęcia z koncertu

ZDJĘCIA |

Jamie xx w roli headlinera pierwszego dnia On Air Festival 2022 w Warszawie sprawdził się znakomicie, co nie stanowiło zaskoczenia, biorąc pod uwagę ile koncertów zagrał w swoim życiu jako członek znanego na całym świecie The xx. Nadal promuje swój debiutancki solowy album "In Colour", dzięki któremu zdobył Mercury Prize i był nominowany do Grammy.