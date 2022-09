ZDJĘCIA |

Królowa Elżbieta II podczas swojego wieloletniego panowania w Wielkiej Brytanii doceniła licznych muzyków, przyznając im ordery i wyróżnienia. Kto z jej rąk otrzymał Order Imperium Brytyjskiego dwóch najwyższych klas (Kawaler Krzyża Wielkiego lub Dama Krzyża Wielkiego - GBE; Kawaler Komandor lub Dama Komandor - KBE/DBE), który daje prawo do tytułu szlacheckiego i używania słów "sir" lub "dame" przed imieniem i nazwiskiem lub samym imieniem? Warunkiem jest bycie obywatelem kraju, w którym brytyjski monarcha jest uznawany za głowę państwa.

Królowa Elżbieta II i Paul McCartney w Liverpoolu w 1996 r. Słynny Beatles razem ze swoimi kolegami z zespołu w 1965 r. pojawił się w Pałacu Buckingham, by odebrać medale MBE (Member Of British Empire - najniższa klasa). Na tytuł szlachecki McCartney czekał do 1997 r.