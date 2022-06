Ronnie Wood kończy 75 lat

ZDJĘCIA |

Ronnie Wood obchodzi 75 urodziny! 1 czerwca jest datą ważną dla niego także z innego względu - tego dnia, 47 lat temu zagrał pierwszy koncert z The Rolling Stones. Wiele lat później, w 2022 roku, szykuje się do pierwszego koncertu trasy na 60-lecie zespołu. Kim jest legendarny muzyk? Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii!