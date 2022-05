Eagles of Death Metal w warszawskim Klubie Stodoła (23 maja 2022 r.)

ZDJĘCIA |

Jesse Hughes i jego grupa Eagles od Death Metal przyjechała do Polski w ramach trasy 24 Anniversary Tour. Oprócz lidera grupy, na scenie pojwili się Jennie Vee na basie, Jorma Vik na perkusji i Joshua Jove na gitarze. W setliście przeważały piosenki z pierwszych dwóch albumów kapeli, czyli "Peace, Love and Death Metal" (2004) i "Death by Sexy" (2006). Do warszawskiej Stodoły przybyło wielu fanów grupy, zobaczcie nasze zdjęcia z koncertu!