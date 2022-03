Concert for Ukraine w Birmingham - 29 marca 2022 r.

ZDJĘCIA |

29 marca w Birmingham odbył się charytatywny Concert for Ukraine z udziałem takich gwiazd, jak m.in. Ed Sheeran, Camila Cabello, Jamala, Tom Odell, Snow Patrol, Emeli Sande i Gregory Porter. Wydarzenie transmitowano w telewizji, a zyski z koncertu trafią do potrzebujących z Ukrainy za pośrednictwem Disasters Emergency Committee, komitetu zrzeszającego 15 największych organizacji charytatywnych z Wielkiej Brytanii (m.in. brytyjski Czerwony Krzyż, Oxfam czy Save the Children). Szacuje się, że koncert może przynieść ok. 3 mln funtów.