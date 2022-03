ZDJĘCIA |

Jon Bon Jovi to mężczyzna, którego od ponad 35 lat niezmiennie kochają kobiety w każdym zakątku globu. Sprzedał setki milionów płyt, prowadził rockowe życie, ale niemal całe spędził u boku jednej kobiety. Jego hard-rockowy głos jest często plasowany w czołówce najlepszych w historii gatunku. Amerykanin kończy właśnie 60 lat!

Jon Bon Jovi, a właściwie John Francis Bongiovi Jr, przyszedł na świat 2 marca 1962 roku w Perth Amboy (New Jersey). W jego krwi płynie prawdziwa mieszanka – ze strony ojca są to geny włoskie i słowackie, a ze strony matki rosyjskie i szwajcarsko-niemieckie. Jako nastolatek zakładał kilka zespołów garażowych, a także pisał własne piosenki grając je w okolicznych pubach. Przed rozpoczęciem kariery w roli wokalisty grupy Bon Jovi, John pracował w myjni samochodowej, następnie w sklepie z butami, na złomowisku i w barze szybkiej obsługi. W 1980 roku załapał się do studia nagraniowego Power Station w Nowym Jorku jako chłopiec na posyłki. Grupa na zdjęciu z 1984 roku.