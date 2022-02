SG - SLIDER |

Występował m.in. z Elvisem, był gospodarzem słynnego telewizyjnego show, ale największa sława przyszła do niego, gdy prezentował się na scenie samemu, w legendarnej, czarnej marynarce. Nigdy nie chciał dopasowywać się do trendów i sądził, że jest ostatnim banitą. Na zawsze pozostał sobą. Johnny Cash 23 lutego skończyłby 90 lat.

Johnny Cash przyszedł na świat 23 lutego 1932 roku. Wywodził się z niezbyt bogatej rodziny, a już jako pięciolatek pracował na polu bawełny wraz z rodzicami. Jak sam później mówił, to właśnie ten okres w jego wczesnym życiu wpłynął na zainteresowanie losem biednych, a także bardzo mocne im współczucie. Cash miał sześcioro rodzeństwa, a w 1944 roku jego brat zginął w tragicznym wypadku - został przecięty przez piłę podczas pracy. Pracował po to, by poprawić byt rodzinie Cashów, czego ponoć do końca życia wokalista nie mógł sobie wybaczyć. Johnny Cash w 1956 roku.