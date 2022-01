ZDJĘCIA |

Amerykańska gwiazda lat 90., wokalistka Toni Braxton wystawiła na sprzedaż swoje dwa mieszkania. Liczy, że za każdą z transakcji zarobi kolejno 2,85 i 3,25 milionów dolarów. To całkiem pokaźna kwota za mieszkanie w Los Angeles. Warto wspomnieć, że Braxton jeszcze niedawno była bankrutką. Zobacz wnętrze jednego z mieszkań!

Wokalistka ma na sprzedaż dwa, bardzo podobne do siebie mieszkania. Oba znajdują się w Century City w Los Angeles - popularnej dzielnicy biznesu i gwiazd. Toni Braxton pomimo wielu sukcesów (zdobyła 7 nagród Grammy, 14 razy była do nich nominowana) i sprzedania ponad 67 milionów płyt nie ma pokaźnego majątku. Opiewa on jedynie na 10 milionów dolarów, a wszystko przez jej... zakupoholizm.