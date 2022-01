Justin Timberlake sprzedał penthouse. Co za luksusy!

W ramach transakcji pozarynkowej, piosenkarz Justin Timberlake sprzedał swój luksusowy penthouse za aż 29 milionów dolarów (ok. 116 milionów złotych). On i jego żona Jessica Biel, kupili go w 2017 roku za blisko 20,2 miliona dolarów (ponad 80 milionów złotych). Zobacz jak wyglądają wnętrza nieruchomości!