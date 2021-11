American Music Awards 2021: Najciekawsze występy

Gale American Music Awards to zawsze okazja do zobaczenia świetnych występów na żywo. W tym roku również nie zabrakło emocji! Pierwsze w historii wspólne wykonanie hitu Coldplay i BTS, topowi wykonawcy jak Maneskin i Silk Sonic oraz ciekawe scenografie podczas występów Tylera, The Creatora, Chlöe, czy Bad Bunny... Musicie to zobaczyć sami!