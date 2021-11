Helena Vondráčková pojawiła się w "Jaka to melodia?". Razem z nią Maryla Rodowicz

ZDJĘCIA |

Gwiazda czeskiej piosenki Helena Vondráčková pojawiła się w programie "Jaka to melodia?". Wokalistka opowiedziała o swoim życiu oraz oczywiście zaśpiewała. Na planie towarzyszyła jej m.in. dobra przyjaciółka Maryla Rodowicz.

1 / 8

Helena Vondráčková to najpopularniejsza czeska gwiazda XX wieku - na całym świecie sprzedała ok. 200 mln płyt. Nagrała ponad tysiąc piosenek, zdobyła wiele nagród i wyróżnień. Z Marylą Rodowicz przyjaźnią się od ponad 40 lat, choć razem występują rzadko. W programie "Jaka to melodia?" pojawią się na jednej scenie.