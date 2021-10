ZDJĘCIA |

Autorka przebojów LP była jednym z gości 30. gali DKMS w Nowym Jorku. Na czerwonym dywanie wokalistka, tekściarka i kompozytorka pojawiła się ze swoją partnerką, Julietą Grajales.

1 / 5

LP, czyli Laura Pergolizzi, to wokalistka i autorka piosenek. Na swoim koncie ma takie przeboje jak: "Lost On You", "One Last Time", "When We're High" i "Tightrope".