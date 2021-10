Kajra w finale programu "Dancing With the Stars. Taniec z gwiazdami". Jak wypadła żona Sławomira?

Magdalena Kajra Kajrowicz w parze z Rafałem Maserakiem dotarła do ścisłego finału programu "Dancing With the Stars. Taniec z gwiazdami". Nie zabrakło wielkich emocji.