Bill Wyman (The Rolling Stones) kończy 85 lat

Był basistą The Rolling Stones, podczas gdy grupa odnosiła największe sukcesy. To jego partie słyszymy w słynnym "Satisfaction", ale też "Start Me Up". Zawsze starał się być "z tyłu", nieco w cieniu Jaggera i Richardsa, choć nie uniknął skandalu. Między innymi wtedy, gdy ożenił się z młodszą o 34 lata aspirującą modelką!